Heilbronn Mehrere Gartenlauben brennen ab

Von red/dpa 03. November 2017 - 10:48 Uhr

Mehrere Gartenhütten sind in der Nacht zum Freitag in Heilbronn in Brand geraten. Die Polizei sucht noch nach der Ursache für die Brände.





Heilbronn - Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend gleich mehrere brennende Gartenhütten in der Kleingartenanlage in Böckingen löschen. Insgesamt dreimal wurden die Einsatzkräfte gerufen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Die Lauben brannten laut Polizei unabhängig voneinander. In einem Fall seien die Feuerwehrleute gerade noch mit dem Löschen beschäftigt gewesen, als sie den Brand einer weiteren Hütte bemerkten. Die Polizei sucht nun nach der Ursache der Brände.