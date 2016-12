Heilbronn 44-Jähriger bedroht Gäste mit Messer

Von red/dpa/lsw 06. Dezember 2016 - 11:46 Uhr

Ein 44-Jähriger sitzt nach einer Messerattacke in Heilbronn in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein Streit in einer Gaststätte in Heilbronn hat zu einer Messerattacke mit zwei Verletzten geführt. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein 44-Jähriger andere Gäste mit einem Messer bedroht.

Heilbronn - Ein Streit in einer Gaststätte in Heilbronn ist mit einer Messerattacke und zwei Verletzten zu Ende gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, hatte ein 44-Jähriger andere Gäste mit einem Messer bedroht. Ein 38-Jähriger ging daraufhin mit einem Barhocker auf ihn los, worauf beide zu Boden gingen. Der 44-Jährige versuchte dann mehrmals, auf seinen Kontrahenten einzustechen. Einem 24-Jährigen gelang es schließlich, ihm das Messer abzunehmen.

Bei der Auseinandersetzung wurde der 44-Jährige letztlich selbst schwer verletzt, der 38-Jährige leicht. Der 44-Jährige sitzt nach dem Vorfall am Freitag in Untersuchungshaft - wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung.