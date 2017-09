Heidi Klum Trennung von Vito Schnabel bestätigt

Von (stk/spot) 26. September 2017 - 08:39 Uhr

So innig wird man Heidi Klum und Vito Schnabel wohl vorerst nicht mehr sehen Foto: Joe Seer / Shutterstock.com

Das verflixte dritte Jahr? Für Heidi Klum und Vito Schnabel jedenfalls soll das dreijährige Jubiläum ihrer Liebe auch das letzte sein. Dies bestätigte das deutsche Model nun selbst.

Manch ein Spatz der High Society hat es schon vor zehn Tagen von den Villen-Dächern gepfiffen, jetzt hat es Heidi Klum (44) offenbar selbst bestätigt: Sie und ihr Freund Vito Schnabel (31) haben sich getrennt! "Ich glaube, dass es wichtig ist, eine Pause einzulegen und über alles nachzudenken", zitiert die US-amerikanische Seite "People" die deutsche Model-Ikone. Von Trennungsschmerz sei demnach aber nichts zu sehen gewesen, als Klum in Las Vegas beim iHeartRadio Musikfestival die Band 30 Seconds to Mars ("This Is War") ankündigte.

Und auch wenig später, bei der Show von Jennifer Lopez (48), schien Klum bester Laune, strahlte bei einem anschließenden Backstage-Selfie gar mit J.Lo um die Wette. Als Hauptgrund für die Trennung wurden vor der Bestätigung durch Klum laut einer nicht näher benannten Quelle aus ihrem Umfeld die häufige räumliche Distanz angeführt. "Sie leben an zwei unterschiedlichen Küsten", zitiert "People" besagten Insider. Zudem müsse sich Klum zum Start des neuen Schuljahres nun wieder stärker um ihre Kinder kümmern, heißt es weiter.

Der Beginn der Liebe

Das Model und der 13 Jahre jüngere Kunstkurator lernten sich im Jahr 2014 kennen und lieben. Zwei Jahre zuvor hatte sich Klum von ihrem Ehemann Seal (54) getrennt, mit dem sie die drei Kinder Henry (12), Johan (10) und Lou (7) hat. Tochter Helene "Leni" (13) stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem italienischen Sportmanager Flavio Briatore (67).