Heidelberg Hündin unternimmt S-Bahn-Ausflug

Von red/dpa 10. August 2017 - 14:45 Uhr

„Ebbi“ ist von Zuhause aus ausgebüxt und in eine S-Bahn gestiegen. Foto: Bundespolizei Mannheim

Als Handwerker die Haustür offen ließen, nahm „Ebbi“ Reißaus. Die Hündin aus Heidelberg entschied sich für einen Ausflug mit der S-Bahn. Die „Schwarzfahrerin“ blieb nicht lange unbemerkt.

Mannheim - Haariger Schwarzfahrer: Eine Hündin ist in Heidelberg entwischt und kurzerhand in die S-Bahn gestiegen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Handwerker am Mittwoch nach Angaben des Besitzers die Haustür offen gelassen.

Als Hündin Ebbi die S-Bahn vor der Tür sah, entschied sie sich demnach offenbar für einen Ausflug: In der Bahn nach Mannheim fiel sie prompt zwei jungen Frauen auf, die das Tier bei den Beamten abgaben. Die wiederum konnten schnell den Besitzer ermitteln, der den Hund schon vermisste. Den wunderte Ebbis Ausflug nicht: Vom alten Wohnort in Berlin war sie das Bahnfahren gewöhnt, wie er den Beamten erzählte.