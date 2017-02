Heidelberg 13-Jährige in Wohnung überfallen und gefesselt

Von red/dpa 17. Februar 2017 - 16:50 Uhr

Ein Einbrecher hat eine 13-Jährige in einer Wohnung in Heidelberg überfallen und gefesselt. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in einer Wohnung in Heidelberg von einem Unbekannten überfallen und gefesselt worden. Der Täter konnte mit einem Tresor fliehen.

Heidelberg - Ein Unbekannter hat eine 13-Jährige in einer Wohnung in Heidelberg überfallen, gefesselt und ist dann mit einem Tresor geflüchtet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Mädchen am Donnerstag von der Schule nach Hause gekommen. Beim Aufschließen der Wohnungstür wurde sie von einem Maskierten in die Wohnung gedrängt und gefesselt.

Laut Polizei durchsuchte der Täter anschließend die Wohnung und floh mit einem Tresor, in dem eine größere Summe Bargeld war. Details wurden nicht genannt. Der 13-Jährigen gelang es, sich zu befreien und ihre Mutter anzurufen. Die verständigte die Polizei. Der Täter war zunächst weiter auf der Flucht.