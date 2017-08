Heftiger Sturm in Nürtingen Herabstürzender Ast verletzt Jungen

Von kaw 16. August 2017 - 11:17 Uhr

In Nürtingen hat ein herabstürzender Ast einer 35 Meter hohen Pappel drei Jugendliche getroffen. Einer der Jungen wurde schwer verletzt.





Nürtingen - Am Dienstagnachmittag kam es durch einen Sturm in Nürtingen-Neckarhausen (Kreis Esslingen) zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, brach kurz vor 16 Uhr auf Höhe des Sportgeländes Beutwang ein etwa zehn Meter langer Ast von einer etwa 35 Meter hohen Pappel und fiel auf den darunter am Neckar verlaufenden Radweg. Dort waren zu diesem Zeitpunkt ein 13 und zwei 14 Jahre alte Jungen mit ihren Rädern unterwegs und wurden von dem herabfallenden Ast getroffen.

Einer der Jugendlichen erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde zur Beobachtung stationär in einer Kinderklinik aufgenommen. Die beiden Begleiter blieben bis auf leichte Schürfwunden unverletzt.

Der Baumbestand an dem hochfrequentierten Radweg stehe laut der Stadt Nürtingen besonders im Fokus. Die Stadt lasse jährlich die Bäume auf Schäden oder Risiken überprüfen. „Bei einem Sturm handelt es sich jedoch um höhere Gewalt“, sagt Clint Metzger von der Stadt Nürtingen. „Es ist ein öffentlicher Radweg, der wird nicht sofort gesperrt, wenn es stürmt. Das ist eine Sache der Eigenverantwortung, wo man sich bei heftigem Sturm aufhält“, so Metzger. Die Stadt wolle dennoch prüfen, ob es bei dem herabgestürzten Ast der Pappel weitere Gründe als den Sturm gegeben habe. Erst vor kurzem war ebenfalls in Nürtingen ein Teil eines Baumes ebenfalls auf einen Radweg gestürzt. Die Ursache dafür ist bislang nicht bekannt.

Auch im Bereich der Adenauerbrücke in Esslingen wehte ein starker Wind. Gegen 15.30 Uhr flogen Werbeplakate auf die B 10 und behinderten den Verkehr. In Reichenbach an der Fils fiel in der Christofstraße ein kleinerer Baum auf einen geparkten Fiat und richtete auf der Motorhaube einen geringen kaum sichtbaren Schaden an.