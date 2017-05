Bürgermeisterin Bachmann aus Hechingen So reagieren die Bürger auf die Skandalberichte

Von sb 16. Mai 2017 - 14:25 Uhr

Die Bürgermeisterin aus Hechingen steht in den Schlagzeilen Leser und Passanten verteidigen Dorothea Bachmann im Video: "Privatleben ist Privatleben."

Hechingen - Nachdem Bürgermeisterin Dorothea Bachmann durch einen Bericht der "Bild am Sonntag" in die Schlagzeilen geraten war, erfährt die 51-Jährige auch viel Unterstützung. "Ich finde, es geht jeden ein Sch*** an, was sie in ihrem Privatleben macht, solange sie nicht gegen ihr Amt verstößt!", heißt es in einem Kommentar auf der Facebookseite des Schwarzwälder Boten.

Zahlreiche Leser sind derselben Meinung. "Hier wird die Frau öffentlich an einen Pranger gestellt und sie kann sich nicht dagegen wehren", schreibt eine Facebook-Userin. Viele finden: Privatleben ist Privatleben und hat mit dem Bürgermeister-Amt nichts zu tun.

Auch unter den Passanten in Hechingen erfährt die Bürgermeisterin Rückendeckung. "Ich finde, es gehört sich nicht, so etwas in den Medien breitzutreten", sagte eine Frau gegenüber Reportern des Schwarzwälder Boten.

Vereinzelt jedoch hagelte es auch Kritik: "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man auch damit rechnen, dass so was herauskommt."