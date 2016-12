Hechingen im Zollernablkreis Mann auf offener Straße erschossen

Von red 01. Dezember 2016 - 23:45 Uhr

In Hechingen ist ein Mann vor einer Gaststätte niedergeschossen worden.Foto: dpa

In Hechingen ist ein Mann niedergeschossen worden und seinen Verletzungen erlegen. Die Polizei sucht nun nach einem roten Kleinwagen, aus dem der Schuss abgegeben wurde.

Hechingen - Nach einer Schießerei, die sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Straße „Staig“ in Hechingen (Zollernalbkreis) ereignet hat, sucht die Polizei nach einem flüchtigen und vermutlich rot lackierten Kleinwagen, ähnlich einem VW Polo oder einem Fiat Punto.

Nach bisherigem Ermittlungsergebnis wurde aus dem mit hoher Geschwindigkeit an einer Gaststätte in der Straße „Staig“ in Hechingen vorbeifahrenden Kleinwagen ein Schuss auf eine männliche Person abgegeben. Die Person erlag mittlerweile der Schussverletzung.

Nach bisherigen Zeugenangaben soll es sich bei dem von der Oberen Mühlstraße heranfahrenden und nach dem Schuss in Richtung „Staig“ flüchtenden Auto um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Dieser habe auf der Türe hinten links einen dunklen Fleck - möglicherweise ein Tierkopfaufkleber, ähnlich einem Tigerkopf.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil bittet dringend um Hinweise zum Verbleib oder momentanen Aufenthalt des beschriebenen Fluchtfahrzeuges oder auch zu dessen Insassen. Weitere Einzelheiten zum Fahrzeug sind derzeit nicht bekannt.

Hinweise werden an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/941-0, an jede andere Polizeidienststelle oder auch über die Notrufnummer 110 erbeten.