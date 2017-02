Head’s Together Kampagne Herzogin Kate fordert mehr Unterstützung

Von dpa/red 07. Februar 2017 - 14:35 Uhr

Im Rahmen der sozialen „Head’s together“ Kampagne fordert Herzogin Kate mehr Engagement für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Sie besuchte mit ihrem Mann Prinz William diese Woche mehrere Veranstaltungen.





London - Die Herzogin Kate besuchte zusammen mit Prinz William im Rahmen ihrer „Head’s Together“ Kampagne diese Woche mehrere Veranstaltungen, um die Förderung für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen.

Die Kampagne, die übersetzt „Köpfe zusammen“ heißt, will es Menschen mit psychischer Erkrankung einfacher machen, in der heutigen Gesellschaft zu kommunizieren. Sie sollen auch leichter am öffentlichen Leben teilnehmen können.

Ein offenes Ohr für Kinder

Am vergangenen Montag begann die „Children’s Mental Health Week“ (Mentale Gesundheitswoche für Kinder) der Organisation „Place2be“ für Kinder mit schweren psychischen Erkrankungen.

Dabei besuchten Kate und William die „Mitchell Brook Primary School“ im norden Londons, um in einer “Stuhlkreis“- Runde mit den Schülern in Kontakt zu kommen und offen über ihre Ängste zu sprechen. „I think that every child should have people around them to show them love, and to show them kindness, and nurture them as they grow. This is what Place2Be is doing so amazingly here in your school.“ – Übersetzt: „Ich denke, jede Kind sollte Menschen um sich haben, die ihnen Liebe und Güte entgegenbringen und sie fördern. Das setzt Place2Be hervorragend in eurer Schule um“, kommentierten die Royals.Kate äußerte sich öffentlich auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes, dass jedes Kind von Menschen umgeben sein sollte, die ihm Liebe und Güte geben, um beschützt aufzuwachsen.

Aufgrund der großen Unterstützung und des Besuches an dieser Grundschule von Kate und William hofft die Organisation auf einen höheren Erfolg für ihre Kampagne.