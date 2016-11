Hauptbahnhof Stuttgart Was ist mit dem Daimler-Stern los?

Von Anna Lammers 15. November 2016 - 17:20 Uhr

Der Daimler-Stern auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist schief und steht still. Aber was ist passiert?Foto: Martin Elbert/kessel.TV

Was ist da denn passiert? Der Daimler-Stern auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof sieht ganz anders aus als normalerweise: Er ist schief und steht still.

Stuttgart - Normalerweise thront der Daimler-Stern kerzengerade, gut beleuchtet und stetig drehend auf dem Turm des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Am Dienstag dürften sich einige gewundert haben, was mit dem Wahrzeichen passiert ist – er ist schief und steht still.

Ein schiefer Daimler-Stern auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof? Da kann nur etwas Großes dahinter stecken. Einige Twitter-User machen sich schon Sorgen und spekulieren, ob es der Super-Mond von gestern Nacht war, der den Stern streifte. Oder war es doch der Feinstaub im Kessel, der ihn umgehauen hat?

Doch die Sorge ist völlig unbegründet, wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage bestätigte. Weder Super-Mond, Feinstaub, noch Außerirdische sind für die Schieflage verantwortlich. Der Grund ist so einfach, wie unspektakulär. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt: Für Wartungsarbeiten könne der Stern abgeknickt werden. Das geschehe in regelmäßigen Abständen, da es sich um eine technische Anlage handle. Wenn die Wartungsarbeiten beendet sind, wird der Stern natürlich wieder hochgeklappt und dreht sich dann auch wieder. Glück gehabt!