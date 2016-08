Hauptbahnhof Pforzheim Auf Kesselwagen geklettert – Stromschlag

Von red/dpa 28. August 2016 - 15:09 Uhr

In Pforzheim ist ein 23-Jähriger auf einen Kesselwagen geklettert und wurde durch einen Stromschlag schwer verletzt.Foto: 7aktuell.de/Myroshnichenko

Schwere Verletzungen hat sich ein 23 Jahre alter Mann am Pforzheimer Hauptbahnhof zugezogen, als er auf einen Kesselwagen stieg und dabei einen Stromschlag erlitt.

Pforzheim - Ein 23 Jahre alter Mann ist im Pforzheimer Hauptbahnhof auf einen Kesselwagen geklettert und dabei durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei in Karlsruhe am Sonntag mitteilte, hatten Begleiter des jungen Mannes den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Rettungskräfte brachten ihn in eine Spezialklinik nach Stuttgart.

Warum der Mann, der aus Bad Wildbad (Kreis Calw) stammt, am frühen Sonntagmorgen auf den Güterwaggon kletterte, blieb bislang unbekannt.