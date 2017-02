Hauptbahnhof München Teurer Irrtum: Falsches Schließfach zugesperrt

Von red/AFP 12. Februar 2017 - 12:19 Uhr

Die Gleichförmigkeit der Schließfachreihen hatte fatale Folgen für einen 34-JährigenFoto: dpa

Dieser fatale Fehler kam einem 34-Jährigen teuer zu stehen: Versehentlich hat er am Bahnhof das falsche Schließfach zugeschlossen. Seine Kameraausrüstung lag im Fach daneben!

München - Dumm gelaufen: Weil ein Mann im Münchner Hauptbahnhof das falsche Schließfach verriegelte, ist er nun seine Kameraausrüstung im Wert von rund 6000 Euro los. Der 34-Jährige hatte am Freitagabend zwei Taschen mit einer Videokamera samt Stativ und LED-Lampen in einem Schließfach deponiert, anschließend aber irrtümlich das daneben liegende Schließfach versperrt, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Mehr zum Thema

Als er am nächsten Morgen die Taschen abholen wollte, war das Fach leer. Eine Videoauswertung ergab eindeutig, dass der 34-Jährige das falsche Schließfach versperrt hatte. Seine Kamera lag hingegen frei zugänglich in einem anderen. Die Videobilder zeigten, wie später ein Unbekannter die Wertsachen aus dem Fach nahm und damit verschwand.