Hauptbahnhof in Stuttgart Lauter Knall schreckt Pendler auf

Von Benjamin Bauer 02. November 2016 - 11:14 Uhr

Für einige Pendler am Hauptbahnhof in Stuttgart begann der Mittwoch mit einem Schrecken.Foto: Symbolbild/Lichtgut/Leif Piechowski

Ein Lichtblitz, Funken und ein lauter Knall versetzen Pendlern in der S-Bahn-Station des Stuttgarter Hauptbahnhofs einen Schrecken. Die Polizei erklärt, was los war.

Stuttgart-Mitte - Am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte hat ein lauter Knall am Mittwochmorgen für Aufregung gesorgt.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr am S-Bahnsteig. Bei der Einfahrt einer S-Bahn kam es zu einem Lichtblitz, Funkenflug und eben dem lauten Knall. „Es war eine elektrische Entladung“, so der Polizeisprecher. An sich ein harmloses Ereignis. Trotzdem waren einige Menschen, die sich am Bahnsteig aufhielten, verunsichert.

Einen Schaden gab es laut eines Sprechers der Deutschen Bahn nicht. Der reguläre Bahnbetrieb sei ebenfalls nicht beeinträchtigt gewesen.