Hauptbahnhof Freiburg 18-Jähriger stößt zwei Männer Treppe hinunter

Von red/dpa 30. März 2017 - 17:28 Uhr

Am Bahnhof Freiburg sind zwei Männer von einem 18-Jährigen eine Treppe hinuntergestoßen und misshandelt worden. (Symbolfoto)Foto: dpa

Zwei Männer ermahnen einen 18-Jährigen, der eine Flasche von einer Brücke geworfen hatte. Der junge Mann wird daraufhin aggressiv und stößt sie eine Treppe am Bahnhof in Freiburg hinunter und tritt auf die am Boden liegenden ein.

Freiburg - Ein 18-Jähriger hat am Hauptbahnhof in Freiburg zwei Männer eine Treppe hinuntergestoßen. Anschließend trat er auf seine am Boden liegenden Opfer ein und verletzte einen der Männer so schwer, dass dieser das Bewusstsein verlor, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Die 32 und 40 Jahre alten Männer hatten den 18-Jährigen am Mittwochabend ermahnt, weil er eine Flasche von einer Brücke geworfen hatte. Als sie weitergingen, folgte ihnen der aggressive junge Mann und versetzte einem von beiden laut Bundespolizei einen so heftigen Stoß, dass beide zusammen die Treppe zum Bahnsteig hinunterstürzten.

Als Zeugen eingriffen, flüchtete der 18-Jährige in eine Bahn, wo er wenig später festgenommen wurde. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.