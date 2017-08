Hasskommentare auf Facebook Der Troll von Remseck

Von Rafael Binkowski 24. August 2017 - 17:52 Uhr

Als Christian Normann Wagner äußert er sich im Netz, real heißt er Normann Hoppe. Der Versicherungsangestellte lebt in Remseck.Facebook-Profil von Christian Normann Wagner alias Normann Hoppe Foto: factum/Granville

Unter dem Pseudonym Christian Normann Wagner postet ein 46-jähriger Remsecker ausländerfeindliche Kommentare auf Facebook. Wer steckt dahinter? Wir haben ihn getroffen.

Remseck - Wenn in der Welt der sozialen Medien von einem Troll die Rede ist, dann geht es um Menschen, die gerne provozieren. Die Emotionen hervorrufen und manchmal auch nerven. Die das Establishment ärgern, gegen den Strom schwimmen wollen. In diesem Sinne ist Christian Normann Wagner ein Troll, wie er im Lehrbuch steht. Und er kann ganz schön nerven. Denn er verbreitet aufwiegelnde Parolen zur Ausländerkriminalität.

Wann immer ein Flüchtling oder Ausländer in Polizeimeldungen einer Straftat bezichtigt wird, schreibt er auf Facebook Sätze wie: „Tja, immer diese Einzelfälle in Schnellficker-Hosen. Auch wenn es hart ist: Man kann nur hoffen, dass es endlich mal genug von denen trifft, die diese ganzen Zustände heruntergespielt haben, also die Gutmenschen und ihre Lückenpresse.“ Die Wortschöpfung aus „Lücke“ und „Lüge“ findet der Mann lustig. Wenn es um die Behauptung geht, Flüchtlinge seien krimineller als Einheimische, schreibt er etwa: „Einigen sind das einfach zu wenig Beweise. Die glauben es erst dann, wenn sie selbst das Messer im Rücken haben.“ Seine These: Mit dem fremden Kulturkreis importiere man Kriminalität.

Christian Normann Wagner, der bei Facebook mit dem Profilbild von Harald Juhnke auftritt, zeichnet ein düsteres Bild eines Landes, das von muslimischen Gewalttätern überrannt und überfremdet werde, während der deutsche Bundesbürger ausgebeutet und verdrängt werde. „Goldjungs“ nennt er die Flüchtlinge – eine Anspielung auf den Satz des SPD-Chefs Martin Schulz, dass die von den Menschen mitgebrachten Qualifikationen „wertvoller als Gold“ seien. Goldjungs: Das suggeriert einen Sonderstatus, mehr Rechte, Privilegien. Was im krassen Gegensatz zur Realität von Asylbewerbern steht, die zu viert in kleinen Zimmern einer Unterkunft hausen, nicht arbeiten dürfen und eine Wohnsitz-Auflage haben.

Der Troll ist im Obst- und Gartenbauverein

Es gibt Tausende von Aktivisten wie Christian Normann Wagner im Netz, die sich meistens in der Anonymität des Internets verstecken. Doch dieser hat offenbar das Bedürfnis, sich auch als Person der Öffentlichkeit zu stellen. Überraschend einfach kommt ein Treffen zustande. Wer steckt hinter dem Pseudonym?

In Wirklichkeit heißt er Normann Hoppe, ist 46 Jahre alt, wohnt in Remseck am Neckar, ist verheiratet, Vater einer Tochter, Jurist sowie Mitglied im Obst- und Gartenbauverein, und er arbeitet bei einer Versicherung. Das blaue Hemd ist akkurat gebügelt, der Dreitagebart gestutzt, die Brille elegant. Ein wenig sieht Normann Hoppe aus wie der ehemalige Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.

Sieht so ein Troll aus, der im Internet Stimmung macht? Er bestellt sich im Italiener eine Traubensaftschorle. „Früher habe ich SPD gewählt“, sagt er. Das ist politisch weit weg von seinem Alter Ego auf Facebook. Wie kam es dazu? Normann Hoppe rührt in seinem Essen. Dann sagt er Sätze wie: „Ich will provozieren“ und: „Ich bin gegen das Establishment.“ Er beklagt, die Medien ließen immer die Nationalität von Straftätern weg. „Damit provozieren sie doch auch“, sagt er und nimmt einen Schluck Schorle. Dass die Nationalität in den meisten Zeitungen, auch in dieser, durchaus genannt wird, wenn es einen begründeten Bezug zur Tat gibt, reicht ihm nicht: „Ich will es bei allen wissen.“

Die irrationale Angst für Überfremdung

Woher diese Besessenheit? Hoppe nennt eine Zahl, die aus dem Nichts zu kommen scheint. „Wir haben einen Migrationsanteil von 40 Prozent in Deutschland“, sagt der 46-Jährige. Gefühlt zieht an diesem sonnigen Augusttag eine bedrohliche Wolke auf. Dass das Statistische Bundesamt lediglich 21 Prozent der Bürger einen Migrationshintergrund zuordnet und nur die Hälfte davon Ausländer sind, geht in der Stimmungslage am Mittagstisch unter. Fühlt sich Normann Hoppe bedroht, ist die Remsecker Kleinstadtidylle in Gefahr? Ist er gar selbst schon Opfer einer Straftat geworden, begangen von Vertretern anderer Kulturkreise? Der 46-Jährige denkt nach. „Nein, nie“, sagt er und fügt dann einen für ihn wichtigen Satz an: „Aber die Gesellschaft fußt auch auf Gefühl.“