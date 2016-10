Hashtag #TrumpBookReport Trump als Literaturkritiker

Von pho 20. Oktober 2016 - 13:30 Uhr

Mit diesem Tweet begann das Phänomen #TrumpBookReport auf Twitter.Foto: Twitter/@AntonioFrench

Die TV-Debatte zwischen Trump und Clinton hat ihren nächsten viralen Hit produziert. Twitterer erfinden jetzt Inhaltsangaben zu Buch-Klassikern, so wie Trump sie schreiben würde.

Stuttgart - Die dritte und letzte TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump ist vorbei. Einen Internet-Hit wie die beiden Kandidaten, die statt zu debattieren, einen Schmachthit aus Dirty Dancing singen, gab es bislang noch nicht. Trotzdem schafften es genügend Stichworte, zu Twitter-Trends zu werden: #nastywomen und #badhombres beispielsweise.

War es das jetzt mit absurdem Input des republikanischen Präsidentschaftskandidaten für die Twitter-Gemeinde? Wohl kaum, wie ein Trend zeigt, der an diesem Donnerstagvormittag losgebrochen ist. Dabei posten Twitterer Zusammenfassungen von bekannten Büchern – und zwar in einem Duktus, für den Trump berühmt ist: kurz, gehässig, selbstverliebt und vor allem: ohne viel Ahnung. Der Hashtag #TrumpBookReport war auch in Deutschland am Donnerstagmorgen bereits auf Platz drei der Trending Topics bei Twitter.

Ausgelöst hat den Trend Antonio French, der Bürgermeisterkandidat für St. Louis, mit folgendem Tweet:

lang="en" dir="ltr">Trump's foreign policy answers sound like a book report from a teenager who hasn't read the book. "Oh, the grapes! They had so much wrath!"— Antonio French (@AntonioFrench) 20. Oktober 2016

In kürzester Zeit ließen die Twitterer ihrer Kreativität freien Lauf und verfassten weitere Kurzversionen à la Trump:

lang="en" dir="ltr"> @AntonioFrench "Some people, I'm not going to say who, but some people tell me, Moby was a dick." #trumpbookreport— Chris Dwight (@ChrisDwight) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr"> @AntonioFrench @stevesilberman And the guy in the rye! Very very bad. He had to do so, so much catching! Why, folks? Here's why: Obamacare.— Utenzil (@utenzil) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Those poor heights. They were wuthering. Wuthering so bad. Bigly wuthering. I'll make them great again. #TrumpBookReport @AntonioFrench— Callie (@calliembush) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Lolita. Beautiful woman. Phenomenal woman. In ten years, I'll be dating her. That Humbert Humbert guy. So low-energy. Sad! #TrumpBookReport— Lauren Holmes (@lholmes12) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Hilary had 30 years To Kill A Mockingbird, and she failed. A disaster! I know mockingbirds, I'll launch a sneak attack #TrumpBookReport— Dean Nimbly (@Dean_Nimbly) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Alice is hot. Maybe in ten years I will be dating her. Just grab her by the Cheshire Cat. Make Wonderland Great Again! #TrumpBookReport— Gary Foss (@garyvfoss) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">The first rule of Fight Club is I don't have to accept the results of any fight I lose in Fight Club. #TrumpBookReport— Faith Choyce (@faithchoyce) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Pinocchio? He's no puppet. No puppet. You're the puppet! #TrumpBookReport— White Rabbit Object (@audiewhitaker) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Let's just say I am the better salesman. It's sad that he died, but I am better. #TrumpBookReport— Jonathan Speights (@jspeights) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr"> #TrumpBookReport Gatsby didn't win at anything. He was a loser in love, a loser at...he was a loser. I'll make Gatsby great again.— BigHeadSports (@BigHeadSports) 20. Oktober 2016

lang="en" dir="ltr">Narnia? Disaster. Very open borders in that wardrobe which is Hillary's fault. Many many people pass through illegally. #TrumpBookReport— Vince Warren (@VinceWarren) 20. Oktober 2016

