Harzverbot Der virale Hit der Plochinger Handballer

Von Tobias Schall 07. Oktober 2016 - 09:05 Uhr

Die Handballer vom TV Plochingen rocken Youtube zum Thema Harz.Foto: Youtube

Ohne Harz ist eine Tanne keine Tanne und Handball kein Handball – und weil Harz im Handball verboten werden soll, geht die Angst um. Mit einem Protestsong haben die Handballer des TV Plochingen nun einen viralen Hit gelandet.

Stuttgart - Die Beziehung des Handballers zu seinem Harz ist ist ungefähr so innig wie die der Tanne zu ihrem Sekret. Ohne Harz ist eine Tanne keine Tanne und Handball kein Handball – und weil Harz im Handball verboten werden soll, geht die Angst um. Rettet das Harz – so ungefähr ist das Motto in der Szene, und die Handballer des TV Plochingen haben nun mit ihrem Protest einen viralen Hit gelandet. Das Team, aktuell Dritter der BW-Oberliga, hat unter dem Künstlernamen „TVP 1B Harzbefehl“ ein Musikvideo veröffentlicht – das Lied „Harz“ ist eine Liebeserklärung an das Harz und der bisher schönste Beitrag zur Harz-Debatte: „Ich und mein Harz - best friends forever / HDGDL – Wir sind unzertrennlich / unverständlich warum heutzutage irgend so ein Buntspecht / dieses exzellente Klebemittel abschaffen will.“ So heißt es in dem Song, der bereits mehrere hundert Mal auf Facebook geteilt wurde und in der Handball-Szene gefeiert wird.

Angefangen hat das alles während der Olympischen Spiele mit einem Interview in unserer Zeitung, dort sagte der (recht klebrige) Präsident des Handball-Weltverbandes, Hassan Moustafa, dies: „Wir werden das Benutzen von Harz weltweit verbieten.“ Und: „Ich denke, in einem Jahr sind wir soweit, Harz komplett verbieten zu können“, so Moustafa weiter: „Dieses gilt dann für alle Spiele - von der Weltmeisterschaft bis zur Kreisliga und selbstverständlich auch für den Jugendbereich.“ Handball ohne Harz? Wie Fußball ohne Ball. Sagen die Handballer. Nationalspieler Martin Strobel zum Beispiel: „Ich wüsste nicht, wie ein Handballspiel ohne das Ganze auf dem Niveau funktionieren soll.“ Durch das Harz haftet der Ball besser an der Hand, auch für die Präzision und den Variantenreichtum der Würfe ist es unverzichtbar.

Es formierte sich sofort eine Front, Nationalspieler meldeten sich, Funktionäre, Hobbyspieler – die Proteste gegen die Harz-Reform waren (und sind) massiv. „Da könnten dann einige Spieler aufhören, Handball zu spielen“, meine etwa ein Star wie Christian Zeitz. Nun also meldet sich der TV Plochingen zu Wort und reiht sich mit seinem Hit nun ein in die Riege der großen Protestsongs gegen politische Misstände.

