Hartnäckiges Navi Lastwagenfahrer bleibt gleich zweimal stecken

Von red/dpa/lsw 28. Dezember 2016 - 19:32 Uhr

Die Polizei hat einem verirrten Lastwagenfahrer aus der Klemme geholfen.Foto: dpa

In Aalen im Ostalbkreis ist ein Lastwagenfahrer gleich zweimal auf die Anweisungen seines Navigationsgerätes reingefallen. Am Ende konnte nur noch die Polizei helfen.

Aalen - Gleich zweimal ist ein Lastwagenfahrer in einer engen Straße in Aalen (Ostalbkreis) steckengeblieben - weil er falschen Angaben seines Navigationsgerätes vertraute. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Mann mit seinem Sattelzug eigentlich zurück auf die Autobahn. Dabei lotste ihn das Navi durch einen zu engen Weg, in dem der Fahrer ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun umfuhr, um hindurch zu kommen.

Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den Unfall auf und erklärten dem Mann den Weg - um kurz darauf wieder in die Straße geschickt zu werden. „Das Navi war nicht in den Plan eingeweiht und blieb bei seiner Empfehlung“, teilten die Beamten mit. Erneut sei ein Gartenzaun kaputt gegangen.

Um nicht noch ein drittes Mal gerufen zu werden, nahmen die Polizisten den Lastwagen ins Schlepptau und lotsten ihn auf eine ausreichend breite Straße. „Vorsorglich bestand die Polizei darauf, dass das hartnäckige Navi bis dahin ausgeschaltet wurde, denn sie wollte nicht ein zweites Mal überstimmt werden“, hieß es in der Pressemitteilung.