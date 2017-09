Harry of Wales Der Prinz und die kleine Popcorn-Diebin

Von red/dpa/pj 29. September 2017 - 15:49 Uhr

Bei den Invictus Games zeigen sich Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch ein kleines Mädchen stiehlt dem Paar die Show.





Toronto - Sie tuscheln, gehen Hand in Hand, er gibt ihr ein Küsschen - der britische Prinz Harry (33) und seine Freundin Meghan Markle (36) haben sich in Kanada erstmals zusammen und turtelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar besuchte am Montag gemeinsam in Toronto die „Invictus Games“, einen Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen. Nebeneinander sitzend schauten der Prinz und die US-Schauspielerin ein Rollstuhltennis-Spiel an.

In den Fokus drängte sich dann aber eine Person: die kleine Emily Henson saß zusammen mit ihrere Mutter Haley neben dem Prince of Wales und griff beherzt in dessen Popcorn-Tüte. Als der Harry dies bemerkte, ging er direkt in den Hofnarren-Modus über und bespaßte seine kleine Sitznachbarin. Foto- und Videoaufnahmen davon erstürmten in Kürze die Herzen vieler Royals-Fans.