Hardthausen im Kreis Heilbronn Mit Machete lebensgefährlich verletzt

Von red/dpa 14. September 2016 - 21:26 Uhr

Im Kreis Heilbronn ist es zu einem brutalen Zwischenfall gekommen.Foto: dpa-Zentralbild

Mit einer Machete soll ein Mann seinen 52 Jahre alten Bruder attackiert haben. Das Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hardthausen - Ein 52 Jahre alter Mann ist von Hieben aus einer Machete lebensgefährlich verletzt worden - vermutlich von seinem Bruder. Dieser sei dringend tatverdächtig und auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 45-Jährige soll seinen älteren Bruder in dessen Wohnhaus in Hardthausen-Kochersteinsfeld (Kreis Heilbronn) niedergetreckt haben.

Nach bisherigen Ermittlungen, wollte ein 52-Jähriger um 5.25 Uhr im Erdgeschoss des von ihm und seiner Familie bewohnten Zweifamilienhauses die Rollläden öffnen. Der Tatverdächtige, der vermutlich aus früheren Zeiten noch einen Schlüssel hatte, versteckte sich vorher vermutlich in einem Raum, der ehemals als Besenwirtschaft genutzt wurde. Das Opfer konnte weitere Hiebe abwehren und ins Obergeschoss zu seiner Frau und den beiden erwachsenen Kindern flüchten. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen - ist aber inzwischen außer Lebensgefahr.