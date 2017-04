HappyBet European Darts Grand Prix Weltklasse-Darts in Sindelfingen – wir verlosen Karten

Von red 28. April 2017 - 10:52 Uhr

Wenn vom 5. bis 7. Mai im Sindelfinger Glaspalast der HappyBet European Darts Grand Prix stattfindet, wird sich die Weltlelite des Dartssports die Ehre geben, dabei sind unter anderem Weltmeister Michael van Gerwen und Publikumsliebling Peter Wright. Wir verlosen Karten.





Sindelfingen - Kaum eine andere Sportart hat in den vergangenen Jahren an Popularität so zugelegt wie der Dartssport – und das nicht nur in England, dem Mutterland des Spiels mit den Pfeilen.

Auch in Deutschland erfreut sich Darts immer größerer Beliebtheit. So fahren etliche deutsche Fans Jahr für Jahr Mitte Dezember zur Darts-WM nach London, um im Alexandra Palace die Profis und sich selbst zu feiern – dabei steht neben dem Sport vor allem die Party im Vordergrund.

Und auch in Deutschland werden die Turniere immer attraktiver. Ein wahres Vorzeige-Turnier findet vom 5. bis 7. Mai in Sindelfingen statt: Beim HappyBet European Darts Grand Prix 2017 gibt sich dann nämlich die Weltelite des Dartssports im Sindelfinger Glaspalast die Ehre – die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour Rangliste sind automatisch für die Tour qualifiziert. In Sindelfingen sind unter anderem der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen sowie der Paradiesvogel und Publikumsliebling Peter „Snakebite“ Wright am Start.

Attraktive Preise zu gewinnen

Gemeinsam mit dem Darts-Unterstützer HappyBet verlosen wir für dieses Event attraktive Preise, als da wären:

– Ein exklusiver Walk-On bei der Evening Session am Sonntag, dem Finaltag. Dabei darf der Gewinner in die Rolle seines Lieblings-Darters schlüpfen und unter dem Jubel Tausender Fans den Einlauf des Profis nachspielen. Doch damit nicht genug: Zu diesem Preis gehören auch 1x2 All-Sessions-Tickets für den Finaltag. Somit können der Gewinner und seine Begleitung den ganzen Sonntag beim Turnier verbringen.

– 2x4 Plätze in der HappyBetBuddyLounge für den Freitag. Diese Plätze gehören zu den besten Plätzen der Halle und befinden sich direkt am Walk-on-Bereich. Außerdem sind sie für den gesamten Turniertag reserviert, die Gewinner erhalten zusätzlich jeweils ein Geschenkpaket inklusive Getränke-Vouchern.

– 2x4 Plätze in der HappyBetBuddyLounge für den Samstag. Diese Plätze gehören zu den besten Plätzen der Halle und befinden sich direkt am Walk-on-Bereich. Außerdem sind sie für den gesamten Turniertag reserviert, die Gewinner erhalten zusätzlich jeweils ein Geschenkpaket inklusive Getränke-Vouchern.

– 2x4 Plätze in der HappyBetBuddyLounge für den Sonntag. Diese Plätze gehören zu den besten Plätzen der Halle und befinden sich direkt am Walk-on-Bereich. Außerdem sind sie für den gesamten Turniertag reserviert, die Gewinner erhalten zusätzlich jeweils ein Geschenkpaket inklusive Getränke-Vouchern.

Haben Sie nun Lust bekommen, dieser Weltklasse-Darts-Veranstaltung beizuwohnen? Dann mach Sie mit bei unserem Gewinnspiel.

Was Sie dafür tun müssen?

Schreiben Sie eine Mail mit dem Betreff „Walk on“ bzw. „BuddyLounge“ und Ihren Kontaktdaten samt Telefonnummer an die E-Mail-Adresse happybet@w-com.de und mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern.

Teilnahmeschluss ist der 5. Mai. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.