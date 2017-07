Happy Birthday Prinz George feiert vierten Geburtstag

Von red/ap 22. Juli 2017 - 13:59 Uhr

Foto: Prince William and Kate Duchess of Cambridge Getty Images

Der kleine britische Prinz feiert nach seiner Rückkehr aus Deutschland in der Heimat seinen vierten Geburtstag. Anlässlich dessen haben Kate und William ein neues Foto veröffentlicht.

London - Nach seiner Rückkehr aus Deutschland hat der britische Prinz George am Samstag seinen vierten Geburtstag gefeiert. Seine Eltern Prinz William und Herzogin Kate veröffentlichten dazu ein neues offizielles Foto der Nummer drei in der Thronfolge.

Der Urenkel von Königin Elizabeth II. war mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester Charlotte in dieser Woche durch Polen und Deutschland gereist. In Deutschland saß er unter anderem in einem Hubschrauber, wie ihn sein Vater als Rettungspilot geflogen hat.