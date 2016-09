Hans-im-Glück-Quartier in Stuttgart Urlaubsflair mitten in der City

Von ktm 07. September 2016 - 12:00 Uhr

Das Quartier am Hans-im-Glück-Brunnen ist reich an Geschichte und reich an Geschichten. Unsere interaktive Karte zeigt, was das Altstadtviertel zu bieten hat.

Stuttgart - Das Quartier rund um den Hans-im-Glück-Brunnen ist für viele das schönste Altstadtviertel in Stuttgart. Mitten in der Stadt gelegen, verströmt der Platz eine Atmosphäre als sei man im Urlaub im Süden gelandet. Bars, Cafés und Restaurants reihen sich fast nahtlos aneinander – für jeden Geschmack ist was dabei. Und so ist der Platz bei nahezu jeder Außentemperatur gut besucht und die Tische der Gastronomien bis auf den letzen Platz besetzt.

Das Hans-im-Glück-Quartier ist reich an Geschichten und reich an Geschichte. Dort steht ein traditionsreiches Zeitungs-Haus, das ehemals modernste Geschäftshaus der Stadt und das Café Weiß, das mehr ist als nur ein Café.

Was es am Hans-im-Glück-Brunnen alles zu entdecken gibt, sehen Sie in unserer interaktive Karte.