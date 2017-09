Hans-im-Glück-Brunnen in Stuttgart Die Gentners frühstücken gerne in der City

Wenn es der Trainings- und Spielplan erlaubt, gehen der VfB-Kapitän Christian Gentner und seine Frau Verena einmal die Woche morgens zum Frühstücken in die City, immer woanders. Diese Woche waren sie am Hans-im-Glück-Brunnen.

Stuttgart - „Einmal in der Woche gönnen wir uns ein Frühstück auswärts“, hat der VfB-Kapitän Christian Gentner (32) bei seinem Besuch im Stadtleben-Büro von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung an der Geißstraße erzählt.

Am Donnerstag wählten er und seine Frau Verena das Deli am Hans-im-Glück-Brunnen. Und damit haben die Gentners genau das gefunden, was sie suchten: Ruhe mitten in der Stadt. Gegen 9 Uhr ist an dem idyllischen Platz nur das Plätschern des Brunnens zu hören. Hier konnte Gentner in der Länderspielwoche vor einem Freundschaftsspiel Kraft tanken und mit seiner Frau ein wenig in der Vergangenheit schwelgen.

Es war eine Reise zu den Anfängen seiner Karriere. Damals, im Januar 2005, war der 19-Jährige Christian Gentner zusammen mit dem ebenfalls 19-jährigen Mario Gomez zum ersten Mal bei den Profis bei einem Trainingslager im Ausland dabei. Im spanischen Marbella setzten beide VfB-Eigengewächse unter Trainer Matthias Sammer zu einer großen Karriere an.

Gomez und Gentner gaben dem damaligen Sportredakteur und heutigen Stadtreporter Martin Haar vom Stadtleben-Team auch ihr erstes großes Interview in den Stuttgarter Nachrichten. „Ich habe es damals ausgeschnitten und gesammelt“, sagt Verena Gentner – schließlich sei es eine Premiere gewesen. Und wegweisend. Gentner und Gomez meinten in Marbella: „Wir wollen Vollgas geben – und auf die Chance hoffen. Wir können es packen.“ Wie recht die beiden hatten.