Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart Mit diesem Kader reist der VfB nach Hannover

Von pma 23. November 2017 - 15:18 Uhr

Stuttgart/Hannover - An diesem Donnerstag ist der Flieger abgehoben Richtung Niedersachsen, darin saßen das komplette Trainer- und Funktionsteam des VfB Stuttgart sowie 19 Spieler, mit denen Trainer Hannes Wolf am Freitagabend gegen Hannover 96 antreten und die ersten Auswärtspunkte der Saison einfahren will.

Ohne acht Verletzte nach Hannover

Nicht mit dabei sind gleich acht Spieler. Matthias Zimmermann, Tassos Donis, Dzenis Burnic, Daniel Ginczek, Alexander Meyer, Carlos Mané, Marcin Kaminski und Chadrac Akolo bleiben in Stuttgart und kurieren ihre Blessuren weiter aus. Bei Burnic, Akolo und auch Donis besteht die leise Hoffnung, dass sie gegen Bremen wieder eine Option darstellen könnten, wie Trainer Wolf in der Pressekonferenz wissen ließ.

