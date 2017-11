Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart Die MeinVfB-Kabine: Simon Terodde muss liefern

Von red 23. November 2017 - 13:00 Uhr

Ein Spiel, zwei Redakteure, 120 Sekunden Zeit, um darauf zu blicken. Unsere aktuelle MeinVfB-Kabine legt im Video den Fokus auf das VfB-Spiel bei Hannover 96.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht vor dem Duell der Aufsteiger. An diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) wartet Hannover 96 auf die Schwaben. Beim VfB muss Hannes Wolf mit einem dezimierten Kader umgehen, gleich acht Akteure fallen aus, darunter so wichtige Stützen wie Daniel Ginczek und Chadrac Akolo.

Für den Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison, Simon Terodde, eröffnet sich dadurch die Chance, wieder von Beginn an zu stürmen. Doch kann er endlich zeigen, dass er auch in der Bundesliga so knipsen kann wie einst im Unterhaus? Und falls nicht, welche Alternativen hat Wolf? Diesen Fragen gegen Dirk Preiß und Philipp Maisel nach. Sie haben nur 120 Sekunden Zeit dafür – in unserer MeinVfB-Kabine.