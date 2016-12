Hannover 96 beim VfB Gäste ohne Felipe und Sobiech

Von red/dpa 11. Dezember 2016 - 12:13 Uhr

Daniel Stendel, Trainer bei Hannover 96, muss im Spiel gegen den VfB auf zwei wichtige Spieler verzichten. (Archivfoto)Foto: dpa

Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga muss Hannover 96 ohne Felipe und Artur Sobiech gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart auskommen. „Wir sind nicht Favorit“, sagte Hannover-Coach Daniel Stendel.

Hannover - Hannover 96 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart ohne Felipe und Artur Sobiech auskommen. Der brasilianische Verteidiger und der polnische Stürmer werden nicht rechtzeitig fit, um am Montag (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) in Stuttgart zu spielen. Das sagte 96-Trainer Daniel Stendel am Sonntag.

Die Partie beim Tabellenersten sei „das erste Spiel, in dem wir nicht Favorit sind“, erklärte der Coach des Dritten. Dennoch sei das Ziel klar: „Wir wollen drei Punkte mitbringen.“