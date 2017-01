Handy am Steuer Eine echte Seuche

Von Rainer Wehaus 23. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Und was ist mit dem Verkehr? Mit dem Handy am Ohr konzentriert man sich auf andere DingeFoto: dpa

Das Auto rollt, der Fahrer scrollt – unser Kommentator Rainer Wehaus hält Handys am Steuer für eine Seuche – und fordert höhere Strafen.

Stuttgart - Kürzlich auf der Autobahn zwischen Ulm und Stuttgart: Der Verkehr gerät ins Stocken – und sofort beginnt ein Smart-Fahrer, sich mit seinem Handy zu beschäftigen. Das Auto rollt, der Fahrer scrollt, und – rumms! – kracht er in seinen Vordermann. Das bedeutet: Stau für alle, die hinter dem Smart-Fahrer sind. Und noch mehr Ärger und Zeitverlust für den ­armen, unschuldigen Vordermann.

Ein Unfall von vielen. Wobei die Schuldigen nur selten zugeben, dass ihr Herumfummeln am Handy die Unfallursache war. Und nur bei schweren Unfällen mit schweren Personenschäden darf die Polizei das Handy auswerten. Die Dunkelziffer dürfte in dem Bereich also riesig sein.

Handys am Steuer sind eine Seuche

Man muss sich nur auf der Straße ­umschauen: Handys am Steuer sind zur Seuche geworden. Der alte Macho-Spruch „Frau am Steuer – Ungeheuer!“ müsste eigentlich auf Handy-Abhängige umgedichtet werden: Handy am Steuer – Ungeheuer! Fahrer, die mit ihrem Handy herumfuhrwerken, sind unberechenbar und eine Gefahr für alle. Bereits eine ­Sekunde Unaufmerksamkeit bewirkt laut dem Innenministerium, dass ein Autofahrer bei Tempo 50 eine Strecke von 14 Metern im Blindflug zurücklegt.

Höhere Strafen werden die Unsitte nicht stoppen, aber sie setzen das richtige Signal: Sich am Steuer mit einem Handy abzulenken ist keine Kleinigkeit. Gleiches gilt auch für Tablets oder Navigationsgeräte. Es ist gut, wenn der entsprechende Paragraf bald härter formuliert wird und mehr Ablenkungstatbestände erfasst. Gerade weil sich die Welt immer schneller dreht, muss man beim Autofahren umso konzentrierter sein. Wem es gleich langweilig wird, nur weil der Verkehr mal ins Stocken gerät, der soll sich eine Freisprecheinrichtung kaufen.

