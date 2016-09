Handgranatenwurf auf Villinger Asylheim Security-Personal steht vor Gericht

Von Eberhard Wein 21. September 2016 - 18:19 Uhr

Eine solche Handgranate vom jugoslawischen Modell M52 ist im Januar auf die Villinger Flüchtlingsunterkunft geflogen.Foto: dpa

Eine Granate fliegt auf das Gelände eines Flüchtlingsheims in Villingen. Was wie ein fremdenfeindlicher Anschlag aussieht, entpuppt sich als Machtkampf unter Security-Unternehmen. Sechs Männer stehen jetzt vor Gericht.

Villingen-Schwenningen/Konstanz - Es erschien als ein Akt von Fremdenhass und entpuppte sich als ein gnadenloser Machtkampf zwischen Security-Unternehmen: Wegen eines Handgranatenwurfs auf ein Flüchtlingsheim in Villingen-Schwenningen in der Nacht zum 29. Januar dieses Jahres müssen sich von Donnerstag an sechs Männer zwischen 23 und 38 Jahren vor dem Konstanzer Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Unklar ist allerdings, ob die Granate, die neben dem Container des Sicherheitspersonals landete, auch scharf war. Die Staatsanwaltschaft geht laut der Anklageschrift davon aus. Die Existenz eines Zünders konnte allerdings nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die Sprengstoffexperten hatten die Handgranate kontrolliert gesprengt. Von selbst war sie nicht hoch gegangen. Zuvor hatte die Polizei das Gebäude, in dem über 100 Flüchtlinge lebten, geräumt.

Die Tat hatte damals bundesweite Bestürzung ausgelöst. Zehn Tage später kam die überraschende Wendung: Die Polizei nahm sechs Männer fest und deckte einen mafiös anmutenden Machtkampf auf. Zwei Männer sind nun als Drahtzieher angeklagt. Die beiden Inhaber eines Villinger Security-Unternehmens hatten ihren Auftrag an einen Tuttlinger Konkurrenten verloren. Dafür hätten sie sich rächen wollen und ihre Komplizen mit dem Handgranatenanschlag beauftragt. 4000 Euro sollen die beiden Täter dafür kassiert haben. Ein weiterer Angeklagter soll die aus jugoslawischen Beständen stammende Handgranate. Der sechste Mann soll an einem Anschlagsversuch am Vorabend beteiligt gewesen sein, der allerdings aus Furcht vor Entdeckung abgebrochen wurde. Das Landgericht hat vier Verhandlungstage angesetzt.

Auch für das Tuttlinger Konkurrenzunternehmen, das damals zum Opfer werden sollte, blieb der Fall nicht ohne Folgen. Mittlerweile ist der Vertrag mit dem Regierungspräsidium gekündigt. Die Firma soll sich ebenfalls unsauber verhalten haben. Zudem soll sie Subunternehmer beschäftigt und Dumpinglöhne bezahlt haben. Die Ermittlungen dauern in diesem Fall an.