Dorotheen-Quartier von Breuninger in Stuttgart Tesla zieht an den Stuttgarter Karlsplatz

Von Konstantin Schwarz 04. Mai 2017 - 15:17 Uhr

Der Elektroauto-Hersteller Tesla (im Bild das Model S) will sich ab dem 30. Mai in der Stuttgarter Citiy in einem neuen Shop zeigen.Foto: AP

Im neuen Dorotheen-Quartiert von Breuninger hat der kalifornische Elektroauto-Hersteller einen Schauraum mit 350 Quadratmeter angemietet. Am 30. Mai ist die Eröffnung geplant.

Stuttgart. - Der US-Elektroautobauer Tesla wird am 30. Mai eine Niederlassung im Dorotheen-Quartier am Karlsplatz eröffnen. Der bisherige Shop mit Werkstatt an der Motorstraße im Gewerbegebiet Weilimdorf bleibe bestehen, so Tesla auf Anfrage. Im Dorotheen-Quartier, das vom Handelshaus Breuninger für 200 Millionen Euro erstellt wird, seien 350 Quadratmeter angemietet. Hier könne man vier Autos, ein Chassis, die Batterie-Plattform und Details der Innenausstattung zeigen. Es seien von hier aus auch Probefahrten möglich.

Mehr zum Thema

Tesla hat bisher die Modelle S (Limousine, ab 69 000 Euro) und X (SUV mit hinteren Flügeltüren, ab 97 000 Euro) auf dem Markt. Im Juni will Konzernchef Elon Musk das endgültige Design des Model 3, einer Limousine in der Größe einer Mercedes C-Klasse, enthüllen. Es soll in der bisher einzigen Tesla-Fabrik in Freemont (Kalifornien) ab Juli montiert werden und 35 000 US-Dollar (ohne Steuern) kosten. Für das Modell 3 liegen nach Firmenangaben rund 400 000 Vorbestellungen vor, Im Jahr 2016 produzierte das Unternehmen 83 922 Fahrzeuge.

Auch Mercedes will näher zum Kunden

Regionale Zulassungs- und Reservierungszahlen nennt der Hersteller nicht. Dank des rein elektrischen Antriebs seien die Autos „besonders für Städte mit hoher Feinstaubbelastung geeignet“, heißt es. Der neue Standort sei „ein klares Zeichen unseres Wachstums und die Antwort auf die große regionale Nachfrage, der wir nun in der Innenstadt eine Anlaufstelle bieten“, so eine Sprecherin. Deutschland-Chef Jochen Rudat sagt, man wolle „eine wichtigen Beitrag für ein Umdenken schaffen“.

Einen neuen Auftritt für seine Marken Mercedes-Benz und Smart plant Daimler. Die Niederlassung soll von Bad Cannstatt in einen Neubau an der Heilbronner Straße wechseln, der auch das Smart-Center in Leonberg aufnimmt. Zum Museum in Cannstatt kommt dann der Klassik-Bereich. Ziel sei, mit dem neuen Flagship-Store „näher am Kunden zu sein“, so eine Sprecherin. Einen genauen Zeitplan für den Neubau gebe es noch nicht.