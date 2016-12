Handball Frisch Auf Göppingen richtet Endrunde um EHF-Pokal aus

Von red/dpa 17. Dezember 2016 - 14:50 Uhr

Frisch Auf Göppingen wird die Finalrunde im EHF-Pokal 2017 ausrichtenFoto: Pressefoto Baumann

Cup-Verteidiger Frisch Auf Göppingen ist im Frühjahr 2017 Ausrichter der Finalrunde um den EHF-Pokal im Handball.

Wien - Cup-Verteidiger Frisch Auf Göppingen ist im Frühjahr 2017 Ausrichter der Finalrunde um den EHF-Pokal im Handball. Das hat der europäische Verband EHF in Wien beschlossen. Die Halbfinals und das Finale werden am 20. und 21. Mai in der 5600 Plätze bietenden EWS-Arena ausgespielt. Aus der Bundesliga sind im EHF-Cup neben Göppingen die Füchse Berlin, SC Magdeburg und MT Melsungen dabei. Auch die Füchse, die schon zweimal Ausrichter waren, hatten sich erneut um die Endrunde beworben.

Sollte Frisch Auf Göppingen Sieger der Gruppe B werden, darf die Mannschaft das Viertelfinale überspringen und ist für die Endrunde qualifiziert. Das Gleiche gilt, wenn das Team zu den besten drei Zweitplatzierten aus den vier Gruppen gehört. Sollte es nur viertbester Zweiter werden, muss der Bundesligist ins Viertelfinale. Die Dritten und Vierten jeder Gruppe scheiden aus.