Handball Frisch Auf Göppingen siegt gegen Porto

Von red/SID/dpa 01. April 2017 - 21:19 Uhr

Göppingens Trainer Magnus Anderson kann sich auf der Final-Four-Turnier freuen.Foto: dpa

Das Final-Four-Turnier vor heimischer Kulisse rückt für Frisch Auf Göppingen näher. Unterdessen füllt sich das Turnier-Tableau.

Porto/Tatabánya - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat seine Siegesserie im EHF-Pokal fortgesetzt und auch das fünfte Gruppenspiel gewonnen. Die bereits für das Ende Mai in eigener Halle stattfindende Final Four qualifizierten Göppinger besiegten den FC Porto am Samstagabend mit 30:28 (10:13). Bester Werfer für Frisch Auf war Marcel Schiller mit neun Toren.

Trotz anfänglicher Probleme kämpfte sich der Titelverteidiger zurück in die Partie und setzte sich letztlich verdient gegen die Portugiesen durch. Die Mannschaft von Trainer Magnus Andersson hatte sich als Gruppensieger bereits am vergangenen Spieltag für das Final Four qualifiziert. Als Gastgeber darf Göppingen das Viertelfinale überspringen.

Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist als Gruppensieger ins Viertelfinale des EHF-Cups eingezogen. Der bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Titelträger von 1999, 2001 und 2007 sicherte sich den ersten Platz in Gruppe C durch das 31:28 (17:12) im direkten Duell bei Verfolger Tatabanya KC/Ungarn und bekommt es im Viertelfinale mit einem Gruppenzweiten zu tun. Als einziger Bundesliga-Vertreter muss sich die MT Melsungen am Samstag gegen Cocks Riihimäki aus Finnland noch für die nächste Runde qualifizieren.

Die Füchse Berlin, Titelträger von 2015, stehen vor ihrem abschließenden Gruppenspiel am Samstag bei St. Raphael Handball aus Frankreich ebenso als Sieger ihrer Staffel fest wie Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen (gegen FC Porto). Die Schwaben sind als Gastgeber bereits für das Final-Four-Turnier (20./21. Mai) gesetzt.