Handball-Bundesliga Frisch Auf bricht nach der Pause ein

Von Michael Wilkening 17. Oktober 2016 - 10:36 Uhr

Sauer: Frisch Auf Trainer Magnus Andersson.Foto: Pressefoto Baumann

Beim Derby in der Handball-Bundesliga setzte sich der Favorit klar durch.

Mannheim - Magnus Andersson stand fassungslos am Spielfeldrand, der Trainer von Frisch Auf Göppingen nahm eine schnelle Auszeit: Doch er konnte nicht verhindern, dass seine Spieler innerhalb von wenigen Minuten den guten Eindruck verwischten, den sie in der ersten Halbzeit hinterlassen hatten. Nach einem 16:16 zur Pause verlor Frisch Auf beim deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen am Ende deutlich mit 26:35.

„Der Anfang der zweiten Halbzeit war eine Katastrophe, wir haben plötzlich keine Geduld mehr gehabt“, sagte Zarko Sesum über die entscheidende Phase des Landesderbys in der Handball-Bundesliga. Nur etwas mehr als fünf Minuten benötigen die Löwen, um aus einem 16:16 eine komfortable 22:16-Führung zu machen, die sie zu einer deutlichen Leistungssteigerung beflügelte. Mit schlecht vorbereiteten Würfen und technischen Fehlern luden die Göppinger ihren Gegner zum Gegenstoß ein und verursachten die klare Niederlage ganz alleine. In erster Linie verursachte Frisch Auf den Spielverlauf, die Löwen waren der Nutznießer.

Andersson sauer über zu viele Fehler

„Wir haben unglaublich viele Fehler gemacht“, ärgerte sich Andersson über den Leistungsabfall seines Teams nach dem Seitenwechsel. 30 Minuten lang hatten die Göppinger sich dem Favoriten als ebenbürtig erwiesen, weil sie im Angriff geduldig auf ihre Chance warteten und ihr Matchplan funktionierte. „Göppingen hat uns gut analysiert, sie waren gut vorbereitet“, räumte Gudjon Valur Sigurdsson ein. Der Linksaußen der Löwen konnte seine vier Tore erst nach der Pause erzielen, als das Niveau im Spiel von Frisch Auf deutlich nachließ.

Deshalb verließ keiner der Göppinger Delegation die SAP Arena in Mannheim mit einem guten Gefühl, auch wenn Marcel Schiller mit sechs und Manuel Späth mit fünf Toren eine gute Leistung im Angriff gezeigt hatten. Individuelle Bestmarken zählen im Handball jedoch wenig, die neuerliche Niederlage überschattete sie. Mit der angespannten personellen Situation war die Leistung nach der Pause nicht zu erklären – eher noch mit einer rasch um sich greifenden Verunsicherung, als die Göppinger nach der Pause in Rückstand gerieten. Für die Mannschaft ist nun am nächsten Samstag gegen Schlusslicht Coburg ein Sieg Pflicht. Das weiß auch Andersson: „Es ist jetzt wichtig, dass wir Zusammenhalt demonstrieren.“