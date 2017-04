Hamburger Hotel Hochgiftiger Skorpion sticht Frau

Von red/dpa 13. April 2017 - 13:59 Uhr

Ein Skorpion hat eine 35 Jahre alte Frau in einem Hamburger Hotel gestochen. (Archivbild)Foto: dpa

In einem Hamburger Hotel ist ein Frau von einem hochgiftigen Sandskorpion gestochen worden, als sie ihre Schuhe anziehen wollte. Der Stich eines solchen Skorpions kann tödlich sein.

Hamburg - In einem Hotel am Hamburger Hauptbahnhof ist eine Frau nach eigenen Angaben von einem Skorpion gestochen worden. Die 35-Jährige habe am Donnerstagmorgen ihre Schuhe anziehen wollen, als sie einen Widerstand spürte und kurz darauf einen stechenden Schmerz, teilte die Feuerwehr mit. Als sie den Schuh ausschüttelte, kam demnach das giftige Tier zum Vorschein. Geistesgegenwärtig habe die Frau es mit einem Becherglas festgehalten. Notfallsanitäter versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

Bei dem etwa vier Zentimeter langen Tier handele es sich um einen Sandskorpion, wie er in Nord- und Mittelamerika vorkommt. Sein hochgiftiger Stich könne tödlich sein. Ob für die 35-Jährige Lebensgefahr bestand, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen. Ihr Kreislauf sei stabil gewesen und sie habe sich „guten Mutes“ ins Krankenhaus bringen lassen.

Ein Reptilienspezialist der Hamburger Feuerwehr setzte den Skorpion in eine Transportbox und brachte ihn ins Tierheim. „Der hat sich aus seiner Sicht nur gewehrt“, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Polizei wurde dennoch eingeschaltet. Sie soll herausfinden, wie das Gifttier ins Hotel gelangen konnte.