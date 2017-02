Hamburg Zwei Menschen stürzen aus Geschäftshaus

Von red/dpa 09. Februar 2017 - 08:45 Uhr

Laut Polizei wird die Unfallursache noch ermittelt.Foto: dpa

In Hamburg sind ein Mann und eine Frau aus dem Fenster eines Geschäftsgebäudes gestürzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Hamburg - Aus noch ungeklärter Ursache sind ein Mann und eine Frau am Mittwochabend in Hamburg aus dem Fenster eines Geschäftsgebäudes gestürzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ihr Zustand war am Donnerstagmorgen laut Klinik stabil, wie ein weiterer Polizeisprecher sagte.

Die beiden arbeiteten demnach als Reinigungskräfte in einer Firma. Sie waren aus dem zweiten Stock des Hauses in einen Innenhof im Stadtteil Ottensen gefallen. Die Hintergründe des Vorfalls waren auch am Donnerstagmorgen unklar. Die Ermittlungen laufen, das Landeskriminalamt ist eingeschaltet.