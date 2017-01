Hamburg Opa nimmt Enkelkind mit zum Trinkertreff

Von red/dpa 24. Januar 2017 - 21:03 Uhr

Ein Großvater hat sein Enkelkind zum Biertrinken mitgenommen.Foto: dpa-Zentralbild

Mit dem Buggy beim Trinkertreff: Ein Großvater hat in Hamburg sein Enkelkind mit zum Biertrinken genommen.

Hamburg - Ein Großvater mit mehr als 1,9 Promille Alkohol im Blut hat seinen kleinen Enkel im Kinderwagen mit zum Trinkertreff am Bahnhof Hamburg-Altona genommen. Ein besorgter Reisender sah dort am Montag das Kind im Buggy und alarmierte die Bundespolizei. Als die Beamten nach einer Aufsichtsperson für den 18 Monate alten Jungen fragten, habe sich der biertrinkende Großvater gemeldet, berichtete am Dienstag ein Sprecher der Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Opa und das Kind mit auf die Wache.

Mehr zum Thema

Ein Atemalkoholtest bei dem 65-Jährigen ergab einen Wert von gut 1,9 Promille. Da die Polizisten die berufstätige Mutter des Jungen nicht erreichen konnten, verständigten sie die Großmutter. „Diese erschien umgehend im Polizeirevier und entschuldigte sich für das Fehlverhalten ihres Mannes, der leider nicht einsichtig war“, heißt es in der Polizeimitteilung. Das Kind wurde in die Obhut der Oma gegeben.