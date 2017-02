Hambrücken im Landkreis Karlsruhe Traktor erfasst 26-Jährige bei Fastnachtsumzug

Von red/dpa 26. Februar 2017 - 22:50 Uhr

Der Fastnachtsumzug in Hambrücken hat ein trauriges Ende gefunden.Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Der Fastnachtsumzug in Hambrücken im Landkreis Karlsruhe ist tragisch geendet: Eine junge Frau ist von einem Traktor überrollt worden.

Hambrücken - Eine 26-Jährige ist auf dem Fastnachtsumzug in Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) von einem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei am Sonntagnachmittag im vorderen Bereich des Traktors zur Absicherung eingeteilt worden, teilte die Polizei in Karlsruhe mit.

Mehr zum Thema

Vermutlich kam die junge Frau an einer Gehwegkante zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und wurde vom Vorderrad des Traktors überrollt. Passanten zogen sie aus dem Gefahrenbereich. Die 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Traktor zog einen Mottowagen. Der Fahrer habe den Vorfall nicht bemerkt, hieß es.