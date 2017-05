Haltestelle Landhaus Unbekannte beschädigen Anzeigetafel

Von atz 24. Mai 2017 - 16:24 Uhr

Die Dynamische Fahrzielanzeige an der Haltestelle Landhaus ist kaputt. Die SSB will das Gerät reparieren.Foto: Eileen Breuer

Die dynamische Fahrgastinformation an der Haltestelle Landhaus ist mutwillig beschädigt worden. Wer die Täter sind, ist bislang unklar. Die SSB ist verärgert über den Vandalismus.

Möhringen - Unbekannte haben sich an einer elektronischen Anzeigetafel an der Stadtbahnhaltestelle Landhaus zu schaffen gemacht. Vermutlich ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag. Die Verantwortlichen von der Stuttgarter Straßenbahnen AG haben die Tafel mit Spanngurten gesichert und einen gelben Zettel auf das Display geklebt. „Dynamische Fahrzielanzeige leider außer Betrieb. Mutwillig beschädigt durch Vandalismus“, ist darauf zu lesen und macht die Verärgerung des Nahverkehrsbetriebs deutlich.

„Die Beschädigungen der Anzeigetafel an der Haltestelle Landhaus sind deutlich nicht auf Verschleiß zurückzuführen“, bestätigt auch Birte Schaper von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Beschädigt sei allerdings nur die abgedeckte Seite der Anzeige, die andere Seite funktioniere noch. Schaper ergänzt: „ Wir werden das Gerät auf jeden Fall reparieren.“ Wann die SSB damit fertig sei, könne sie derzeit aber noch nicht sagen.