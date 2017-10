Halloween US-Firma bot Anne-Frank-Kostüm an

Von red/AP 16. Oktober 2017 - 22:55 Uhr

Anne Franks Schicksal bewegt seit Jahrzehnten dei Menschen Foto: AFP

Ein US-Kostümversand hat für Halloween ein Kostüm angeboten, mit dem sich als das jüdische Holocaust-Opfer Anne Frank verkleiden konnte. Ein Proteststurm ist die Folge gewesen.

New York - Ein Online-Händler von Halloween-Artikeln hat auf seiner Webseite ein Kostüm angeboten, mit dem sich Mädchen als Holocaust-Opfer Anne Frank verkleiden konnten. Bilder eines lächelnden Kindes mit Mantel und Barett aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs lösten einen Sturm der Kritik aus. Carlos Galindo-Elvira von der Anti-Defamation League in Arizona warf dem Händler HalloweenCostumes.com vor, das Schicksal der im Konzentrationslager Bergen-Belsen umgekommenen Anne Frank zu verharmlosen.

Das Unternehmen nahm das Angebot von ihrer Webseite. Ein Sprecher des Betreibers Fun.com sagte, die Firma verkaufe nicht nur Hollywoodkostüme, sondern auch Artikel für Schulprojekte und Bühnenstücke. Falls sich jemand durch das Anne-Frank-Kostüm beleidigte fühle, bitte er um Entschuldigung.

Die in Frankfurt am Main geborene Anne Frank ist durch ihr in einem niederländischen Versteck vor den Nationalsozialisten verfasstes Tagebuch weltberühmt geworden.