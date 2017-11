Halloween In diesen Kostümen feierten die Stars

Von (the/spot) 01. November 2017 - 15:15 Uhr

Als was Khloé Kardashian und Tristan Thompson verkleidet sind, ist nicht schwer zu erraten Foto: instagram.com/khloekardashian

Halloween ist vorbei, doch die Stars hatten auch in diesem Jahr wieder viel Spaß dabei, sich zu verkleiden. Das sind die zehn besten Promi-Kostüme.

Vor allem in den USA wird Halloween groß gefeiert. Auch die Promis lieben es, sich am Grusel-Tag zu verkleiden. Zwar schoss Heidi Klum (44) mit ihrer Hommage an Michael Jacksons "Thriller"-Musikvideo auch in diesem Jahr wieder den Vogel ab, doch auch viele andere Stars hatten kreative Ideen. Hier sind die Top Ten unter den Promi-Verkleidungen 2017.

Platz 10: Paris Hilton als sexy Bunny

Hotel-Erbin Paris Hilton (36) nutzte Halloween offensichtlich, um dem kürzlich verstorbenen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner noch einmal zu ehren. Sie verkleidete sich nämlich als ein sexy weißes Häschen - im kurzen Federkleidchen und mit blinkenden Hasenohren.

Platz 09: Demi Lovato als sexy Polizistin

Demi Lovato (25) erfüllte mit ihrem Halloween-Kostüm vollständig das Klischee der sexy Polizistin. Vor allem der untere Teil der Verkleidung konnte sich sehen lassen. Denn die Sängerin trug über einer Netzstrumpfhose lediglich einen hautengen schwarzen Lederbody, der mehr von ihrem Gesäß zeigte als er verbarg. An diesem Abend wäre wohl der eine oder andere Kerl gern von ihr verhaftet worden.

Platz 08: Nina Dobrev feiert Dia de los Muertos

Schauspielerin Nina Dobrev (28) ließ sich vom mexikanischen Brauch des Dia de los Muertos inspirieren. Ihr Gesicht war als Totenkopf geschminkt, auf dem Kopf trug sie einen riesigen Blütenkranz. "Sugar Skull" (auf Deutsch: Zucker-Totenschädel) nannte sie ihre Kreation auf Instagram.

Platz 07: Blac Chyna als Grusel-Skelett

Blac Chyna (29) und ihre beiden Kinder King Cairo (5) und Dream (11 Monate) setzten an Halloween auf einen knochigen Partnerlook. Die kleine Familie verkleidete sich als Skelette in verschiedenen Größen. Blac Chyna vervollständige ihr Outfit zusätzlich mit einer schwarzen Totenkopfmaske.

Platz 06: Nicole Scherzinger als Kleopatra

Ganz in Gold und mit Mega-Dekolleté: Sängerin Nicole Scherzinger (39) machte für Halloween eine Zeitreise weit zurück in die Geschichte. Sie verkleidete sich als die legendäre ägyptische Königin Kleopatra.

Platz 05: Khloé Kardashian als Daenerys Targaryen

"Game of Thrones" als Ideengeber: Khloé Kardashian (33) und ihr Freund Tristan Thompson (26) ließen sich für Halloween von der erfolgreichsten Serie der letzten Jahre inspirieren. Die beiden verkleideten sich nämlich als Daenerys Targaryen und Khal Drogo aus "Game of Thrones".

Platz 04: Fergie als Tinkerbell

Auf nach Nimmerland! Fergie (42) und ihr kleiner Sohn Axl (4) feierten Halloween in diesem Jahr als Peter Pan und seine treue Fee Tinkerbell. Wobei die Größenverhältnisse bei ihnen etwas anders verteilt waren, als in der Originalversion.

Platz 03: Katherine Heigl und ihre Matrjoschkas

Bei Katherine Heigl (38) und ihrem Mann Josh Kelley (37) musste eine Familienverkleidung her, schließlich haben die beiden inzwischen drei Kinder. Und das Kostüm, das die Schauspielerin auf Instagram präsentierte, eignet sich dazu einfach perfekt. Matrjoschkas sind bunt bemalte, ineinander schachtelbare russische Puppen aus Holz.

Platz 02: Justin Timberlake und Jessica Biel in "Toy Story"

Cowboy Woody hat das Sagen! Justin Timberlake (36), Jessica Biel (35) und Söhnchen Silas (2) haben wohl in letzter Zeit zu oft "Toy Story" gesehen. Die Rollenverteilung in der verkleideten Familie ist klar! Der Mini-Woody gibt Befehle, die Timberlake als Buzz und Biel als Jessie ausführen müssen, wie der Sänger auf Instagram verrät.

Platz 01: Lady Gaga mit den Scherenhänden

Lady Gaga ließ sich von einem Stück Filmgeschichte inspirieren. Ihre Version von Edward mit den Scherenhänden, der im gleichnamigen Film von 1990 von Johnny Depp verkörpert wird, kommt der Originalversion täuschend nahe.