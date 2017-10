Halloween im echten Leben Stuttgarter erzählen ihre Gruselgeschichten

Von len 30. Oktober 2017 - 17:52 Uhr

An Halloween sorgt so manche Verkleidung für Furcht und Schrecken. Horrorgeschichten kennen einige Stuttgarter auch aus dem echten Leben. Stuggi TV hat nachgefragt.

Stuttgart - Am Dienstag ist es soweit: Vampire, Dämonen und Geister ziehen durch die Straßen und sorgen für den ein oder anderen Schreckmoment. Gruselige Momente und skurrile Ereignisse kennen einige Stuttgarter auch aus dem echten Leben: Der eine sieht einen Geist, fällt vor Schreck über ein Sofa und zieht sich eine Platzwunde am Auge zu. Eine andere Passantin erschreckt vor einen klingelnden Handy. Warum? Es klingelt in ihrer Wohnung, eigentlich ist sie aber alleine und das Handy gehört ihr nicht. Ihre Vermutung: Da muss jemand sein.

Wie die Geschichten ausgegangen sind und welche Horror-Szenarien andere Stuttgarter erlebt haben, sehen Sie im Video unserer Kollegen von Stuggi TV.