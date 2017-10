Halloween 2017 Heidi Klum und ihre Grusel-Outfits

Von vu 30. Oktober 2017 - 15:06 Uhr

Heidi Klum zusammen mit ihren „Klonen“ an Halloween 2016 auf dem roten Teppich. Die Fans sind gespannt, welches Kostüm die 44-Jährige dieses Jahr tragen wird. Foto: Zuma Press

Am 30. Oktober feiert Heidi Klum ihre begehrte Halloween-Party und wird ihr neuesten Halloween-Kostüm präsentierten. Seit 2000 feiert das Model jährlich das Grusel-Fest und setzt ihren Outfits immer wieder neue Maßstäbe.

Stuttgart - Am 31. Oktober wird wieder Halloween gefeiert – schon längst nicht mehr nur in Hollywood, sondern auch in Deutschland. Auch die Promis lassen sich das Schauer-Spektakel nicht entgehen und präsentieren sich im spektakulären Horror-Kostümen.

Allen voran Heidi Klum, sie ist für ihre spektakulären Halloween-Kostüme bekannt. Seit dem Jahr 2000 schmeißt das Model jährlich am 30. Oktober eine riesige Halloween-Party. Vor wenigen Tagen hat das Model auf Instagram ein Grusel-Video gepostet und bereits einen Hinweis auf ihre „Spotify-Playlist“ gegeben. In ihrem Beitrag schreibt Klum, sie habe einen versteckten Hinweis für ihre Follower. In der Playlist geht es um Geister und Monster.

Die Halloween-Outfits von Heidi Klum

Letztes Jahr kam die 44-Jährige mit fünf „Klonen“ auf den roten Teppich. Im Jahr 2015 präsentierte sie sich als die Zeichentrickfigur Jessica Rabbit. Maskenbildner hatten mehrere Körperteile angefertigt, um Klum in den Cartoon-Charakter zu verwandeln. Mit einer roten Perücke und dem passenden Pailletten-Kleid war das Outfit perfekt.

Unter dem Hashtag #heidihalloween postet Heidi Klum derzeit alle ihre Halloween-Kostüme der letzten Jahre auf Instagram. Wir haben einen Überblick für Sie zusammengestellt.

2016 hat Heidi Klum sich mit ihren Klonen präsentiert.

2015 verkleidete sich das Model als Jessica Rabbit.

2014 „flog“ Heidi als riesiger Schmetterling auf den roten Teppich.

2013 stellte Heidi Klum eine 90-Jährige dar.

2012 verkleidete sich Heidi Klum als Kleopatra mit Glitzersteinen im Gesicht.

2011 schockte Heidi Klum alle mit ihrem Leichen-Kostüm. Im hautengen Anzug präsentierte sie sich auf dem roten Teppich unter dem Motto „Visible Woman“.