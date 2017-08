Halbjahresbilanz Stuttgarter Marketing Tourismuszahlen auf Rekordkurs

Weiter beliebt bei Touristen: Stuttgart Foto: dpa

Die Landeshauptstadt bleibt ein Magnet für Touristen. Das zeigen die aktuellen Zahlen von Stuttgart Marketing. Auch der Blick nach vorn fällt positiv aus.

Stuttgart - Die Landeshauptstadt erfreut sich unter Touristen weiter großer Beliebtheit, das zeigen die aktuellen Zahlen von Stuttgart Marketing. In ihrer Halbjahresbilanz, die die GmbH vergangene Woche veröffentlichte, steht Stuttgarts Tourismus nach seinem Erfolgsjahr 2016 weiter gut da. Um 4,8 Prozent steigen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt kann die Stadt im ersten halben Jahr etwa 980 000 Gäste verzeichnen. Ausgangswerte liefern die Übernachtungszahlen. Der größte Anteil stammt aus dem Inland, Deutschland kommt auf etwa 72 Prozent der Übernachtungen in Stuttgart. Am stärksten aus dem Ausland vertreten ist die USA, gefolgt von der Schweiz und Großbritannien.

Auch für die Zukunft ist Stuttgart Marketing optimistisch. „Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend des Städtetourismus auf eine gute Buchungsentwicklung für die Region Stuttgart auswirken wird“, so Armin Dellnitz, Leiter von Stuttgart Marketing.