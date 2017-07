Gewa-Tower in Fellbach In nur kleinen Schritten zur Turmvollendung

Von Hans-Dieter Wolz 03. Juli 2017 - 18:48 Uhr

Beton ohne Fensterscheiben bestimmt den Eindruck des weithin sichtbaren Gewa-Towers. Foto: Manfred Storck

Die nächste Versammlung der Anleihegläubiger beim insolventen Gewa-Tower in Fellbach findet im schriftlichen Verfahren statt. Als Hoffnung für Wohnungskäufer und Geldanleger bleiben zwei Investoren übrig.

Fellbach - Auch wenn jetzt eine weitere Anleihegläubigerversammlung vom 26. bis 28. Juli im schriftlichen Verfahren angesetzt ist – der ersehnte Weiterbau des halbfertigen Fellbacher Wohnturms lässt auf sich warten. Mehr als ein halbes Jahr gilt der Baustopp schon, nachdem die Generalunternehmerin Baresel GmbH auf einer Rechnung über sechs Millionen Euro bei einer gesamten Auftragssumme von 40 Millionen sitzen geblieben war. Kurz danach folgte der Insolvenzantrag der Finanzierungsgesellschaft, der Gewa 5 to 1 GmbH und Co. KG, am 21. November vergangenen Jahres. Nun gibt es laut dem Stimmzettel für die Anleihegläubiger immer noch nicht mehr zu beschließen, als einen neuen Vertreter zu wählen, dessen Vergütung zu bestimmen und eine Verwertungsvereinbarung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli abzusegnen.

Tatsächlich gibt es durchaus Fortschritte: Beide Beschlüsse bräuchte Rechtsanwalt Bananyarli sonst nicht. Er holt sich in seiner Verwertungsvereinbarung Vollmachten, um das im oberen Teil noch als Gerippe dastehende, 108 Meter hohe Betonmonster, verkaufen zu können. Er gibt an, dass ein Verkaufspreis von etwa 16 Millionen Euro angestrebt werden soll. Bisher bieten die beiden als ernsthaft angesehenen Investoren, die jeweils eine unverbindliche Absichtserklärung für den Kauf und das Fertigbauen abgegeben haben, 13,5 oder 15 Millionen Euro. Die meisten anderen Interessenten sind in der ersten Anleihegläubigerversammlung in Fellbach im April als Schnäppchenjäger abgetan worden. Oder sie hatten Unmögliches vorgeschlagen.

Anleihegläubiger sehen den Verkaufspreis als unannehmbar an

Der verlangte Verkaufspreis sei unannehmbar, tönten die Gläubiger in der ersten Anleihegläubigerversammlung im April, laut Protokoll darin völlig einig. Das macht jetzt die Lösung nicht leichter. Aber das ganze Anleihevolumen von 35 Millionen Euro ist von der Gewa fast völlig verbraucht worden. Anders gesagt: Die Anleihegläubiger erwartet ein Schuldenschnitt von bis zu 60 Prozent, falls nicht der von beiden Investoren versprochene Besserungsschein noch was bringt.

Daher setzen die Wortführer unter den Anleihegläubigern, darunter die KFM Deutsche Mittelstand AG, die über ihren Mittelstandsanleihenfonds der größte Anleihegläubiger ist, und der als neuer Anleihegläubigervertreter kandidierende Gustav Meyer zu Schwabedissen von MZS Rechtsanwälte in Düsseldorf auf einen schnellen Verkauf und Weiterbau. Durch den Baustillstand und die geplante Wiederaufnahme der Arbeiten sind die Baukosten laut dem Architekten Jörg Wolf aus Backnang von zuvor 57 Millionen Euro bereits auf 63 Millionen gestiegen. Schon die 1,5 Millionen Euro, mit denen Wolf dringend die oben noch fensterlose Fassade schließen will, um Schäden bei Starkregen vorzubeugen, sind nicht vorhanden.

Zu den beiden ernsthaften Investoren gibt es keine brauchbare dritte Alternative

Unter den bestehenden Gläubigern nochmals Geld einzusammeln, haben deren Wortführer verworfen. Es müsste ein neues Wertpapierprospekt erstellt werden, was zeitintensiv und kostspielig wäre. Daher hat der Geschäftsführer der Rödl Treuhand Hamburg GmbH, Ralf Ellerbrok, der Treuhänder und gegenwärtige Gläubigervertreter, diesen Punkt in der Juli-Versammlung gar nicht erst zur Abstimmung gestellt. Ebenso verfährt Ellerbrok mit dem Antrag, eine Vollmacht für Bananyarli auszustellen, um die Bauruine zu verkaufen, wenn ein Investor nur einen Schuldenschnitt von 25 Prozent verlangt. „Unrealistisch“, lautet die Einschätzung der Fachleute.

Ohne Verkauf des Gewa-Towers in seinem jetzigen Zustand droht der Totalverlust der Anleihe. Die immer noch namentlich nicht bekannten Investoren bleiben derzeit die einzige Hoffnung für die Anleger, für die 44 bisherigen Wohnungskäufer und für das Stadtbild in Fellbach.