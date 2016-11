Hackerangriff auf die Telekom Telekom will Störung noch am Dienstag beheben

Von red/rtr 29. November 2016 - 08:00 Uhr

Bei der Telekom sorgt ein Hackerangriff für Störungen bei rund 900.000 Routern.Foto: AFP

Ein Hackerangriff hat rund 900.000 Router von Telekom-Kunden lahmgelegt. Die Probleme sollen noch im Laufe des Dienstags behoben sein, sagt ein Telekom-Sprecher.

Frankfurt - Die Deutsche Telekom will die Probleme mit ihren Routern im Laufe des Dienstags vollständig beheben. „Die Zahl der akut betroffenen Router ist von 900.000 dramatisch zurückgegangen, wir gehen davon aus, dass wir heute keine Probleme mehr sehen werden“, sagte Telekom-Sprecher Georg von Wagner am Dienstag im RBB-Inforadio. Die am Montag vom Unternehmen aufgespielte Filtersoftware habe funktioniert, die Zahl der gestörten Router sei bereits am Nachmittag spürbar zurückgegangen. „Die Schadsoftware war schlecht programmiert, sie hat nicht funktioniert und hat nicht das getan, was sie hätte tun sollen. Ansonsten wären die Folgen des Angriffs noch viel schlimmer gewesen.“

Auf wen der Hackerangriff auf die Telekom-Router zurückgeht, sei noch nicht bekannt. „Wer dafür verantwortlich ist, wissen wir nicht“, sagte von Wagner. Seit Sonntagmittag kam es nach Angaben der Telekom bei rund 900.000 ihrer mehr als 20 Millionen Festnetzkunden zu Ausfällen oder starken Schwankungen in der Qualität der Verbindungen für Internet, Telefonie und Fernsehen.