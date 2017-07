Gwendoline Christie Glamour-Auftritt von "Game of Thrones"-Star

Von (sas/spot) 13. Juli 2017 - 13:27 Uhr

In "Game of Thrones" spielt sie die maskuline Kämpferin Brienne von Tarth. Doch Gwendoline Christies Auftritt bei der Premiere der siebten Staffel war das genaue Gegenteil ihrer Serienrolle.

Da mussten wohl auch die größten "Game of Thrones"-Fans zweimal hinsehen. Denn außer den hellen, blonden Haaren hatte Gwendoline Christie (38) bei der Premiere der siebten Staffel so überhaupt nichts gemein mit ihrer Filmfigur Brienne von Tarth. Statt der maskulinen Kämpferin, die in Ritterrüstung herumläuft, sah man eine glamouröse Lady in einem traumhaften Kleid.

Alle bisherigen Folgen von "Game of Thrones" können Sie sich hier bei Amazon ansehen

Christie erschien in einer bodenlangen, hautfarbenen Abendrobe, die mit einem dezenten Spitzenmuster verziert war. In Kombination mit Christies hellem Teint eine wahnsinnig tolle Erscheinung, die eher an Eiskönigin als an eiserne Kämpferin erinnerte. Auch das Styling war Eleganz pur: Aufregende Wellen, schon fast im Marilyn-Monroe-Stil, und weißer Lidschatten rundeten den Mega-Auftritt ab.