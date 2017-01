Güterzug entgleist Unbekannte legen Geldautomaten auf Schienen

Von red/dpa 12. Januar 2017 - 10:40 Uhr

Ein Güterzug ist am Donnerstagmorgen in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt haben. Der Lokführer und die zwei Begleiter blieben unverletzt.





Dinslaken - Ein Güterzug ist in Dinslaken entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt haben. Der Triebwagen sei am Donnerstagmorgen gegen den Automaten geprallt und aus den Schienen gehoben worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Lokführer und die zwei Begleiter blieben unverletzt. Der Geldautomat wurde bei dem Aufprall auseinandergerissen, das Geld verteilte sich über die Gleise. Polizisten sammelten Münzen und Scheine ein. Die Täter hätten kein Geld erbeutet, sagte der Sprecher.

Der Zug blockierte in den Morgenstunden ein Gleis im Dinslakener Bahnhof, Einsatzkräfte sperrten zeitweise weitere Schienen. Der Regional- und Fernverkehr wurden beeinträchtigt, etwa die ICE-Linie zwischen Amsterdam und Frankfurt. Nach Angaben der Bahn konnte ein Gleis am Morgen wieder freigegeben werden. Auch im Regionalverkehr fuhren die Züge wieder – wenn auch mit Verspätung.

Ermittler sicherten Spuren am Tatort. Nach ersten Erkenntnissen wollten die Täter den Geldautomaten durch den Aufprall zerstören, um an das Geld im Inneren zu gelangen. Der Güterzug hatte unter anderem Gas und eine entzündliche Flüssigkeit geladen. Ausgetreten ist nach Polizeiangaben keiner der Stoffe.