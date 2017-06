Günther Willmann Langjähriger VfB-Stadionsprecher ist tot

Von Thomas Braun 22. Juni 2017 - 14:32 Uhr

Günther Willmann hat Stuttgart und den VfB geprägt. Er ist jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben. Foto: Max Kovalenko

Günther Willmann war in mehr als 800 Spielen im Neckarstadion als Stadionsprecher des VfB Stuttgart aktiv. Nun ist der frühere SDR-Moderator, der lange für die FDP im Gemeinderat saß, gestorben.

Stuttgart - Die Stadt, der Stuttgarter Gemeinderat und die FDP trauern um Günther Willmann. Der langjährige Stadionsprecher des VfB Stuttgart, SDR-Rundfunkmoderator und FDP-Stadtrat ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren verstorben.

Der gebürtige Ostheimer, der seit vielen Jahrzehnten in Bad Cannstatt lebte, wurde nach dem Krieg als Schauspielschüler am kurz zuvor gegründeten Neuen Theater der Stadt im heutigen Alten Schauspielhaus aufgenommen. Später folgte ein Engagement am Staatstheater und an der Komödie im Marquardt.

Ab 1946 arbeitete er beim Süddeutschen Rundfunk, unter anderem als Moderator. Er berichtete über Jahre auch aus dem Landtag und aus dem Stuttgarter Rathaus. Die Liberalen vertrat er von 1989 bis 2009 im Gemeinderat, von 2002 an als stellvertretender Fraktionschef. 2003 erhielt Willmann für sein Engagement, das auch zahlreiche weitere ehrenamtliche Tätigkeiten umfasste, das Bundesverdienstkreuz am Bande. OB Fritz Kuhn (Grüne) würdigte den Verstorbenen: „Günther Willmann war im besten Sinne ein Stuttgarter Original.“

Für den VfB Stuttgart war er bei mehr als 800 Spielen als Stadionsprecher im Neckarstadion im Einsatz. Auch hier herrscht große Betroffenheit.