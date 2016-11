Günther Oettinger bei Verdi Eine Rede „nicht frei von der Leber“

Von Matthias Schiermeyer 05. November 2016 - 16:52 Uhr

Günther Oettinger bei der Verdi-Landesbezirkskonferenz – nicht ganz so entspannt wie gewohnt.Foto: dpa

Überschattet von der „Schlitzaugen“-Affäre stellt sich EU-Kommissar Günther Oettinger bei Verdi der Kritik der Gewerkschaft – ohne auf seinen umstrittenen Auftritt in Hamburg direkt einzugehen. Fragen zum Maulkorb von Kommissionspräsident Juncker wehrt er mürrisch ab.

Leinfelden-Echterdingen - EU-Kommissar Günther Oettinger ist angefasst. Was er denn dazu sage, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ihm die Vorgabe gemacht habe, sich nur noch zu seinem eigenen Aufgabengebiet zu äußern: „Deswegen bin ich heute hier: Die Frage ist Europa und Wirtschaft und Arbeitsplätze“, bemerkt er knapp, bevor er sich rasch zur Verdi-Landesbezirkskonferenz begibt, ohne weitere Fragen abzuwarten. Sein Auftritt in Leinfelden-Echterdingen ist der erste auf heimischem Boden seit Bekanntwerden der „Schlitzaugen“-Rede in Hamburg.

Der neue Verdi-Landesvorsitzende Martin Gross empfängt den CDU-Politiker mit der Kritik, die er schon am Vormittag geübt hat. Da hat er Oettingers Mahnung aufgegriffen, wonach „wir mit Rentenerhöhungen den Wettbewerb nicht gewinnen“. Gross dazu: „Das ist genau der neoliberale Wind, der uns in alter und eisiger Frische ins Gesicht bläst.“ Altersarmut dürfe kein Wettbewerbsvorteil sein.

„Rote Karten gegen Homophobie“

Für einige Verdi-Funktionäre waren die Äußerungen Oettingers sogar ein Anlass, seine Ausladung zu beantragen. Doch eine größere Debatte darüber konnte Gross ebenso verhindern, wie er auch den Protest der Verdi Jugend in geordnete Bahnen lenkte. Folglich hielten etwa zwei Dutzend Basisfunktionäre für eine knappe Minute Schilder und Karten hoch mit Aufschriften wie „Rote Karte gegen Rassismus“ oder „Rote Karte gegen Homophobie“. Ein stummer Protest. Der Gescholtene lässt es ruhig über sich ergehen.

Dann ist es an Oettinger, seine Sicht der Dinge einzubringen. In Hamburg hat der EU-Kommissar Wirbel unter anderem mit der Aussage ausgelöst: „Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird – die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form.“ Nun geht er nicht mehr direkt darauf ein, versucht aber, seine Äußerung mit den „dramatischen Veränderungen“ weltweit zu begründen. Europa sei der Kontinent mit der unsichersten Nachbarschaft. Angesichts der globalen Probleme werde die deutsche Debatte über die Rente mit 63 etwa „der großen Verantwortung für die Welt nur eingeschränkt gerecht“. Deren Dimension müsse sich weiter entwickeln.

Oettinger Vorliebe für Bonmots

Ansonsten spricht Oettinger über sein aktuelles Kerngebiet, die Digitalisierung – zunächst etwas verkrampft, also nicht gerade „frei von der Leber“, wie er vor Tagen den Hamburger Auftritt schilderte. Erst im weiteren Verlauf wird er lockerer. „Wenn wir nicht mehr ins Digitale investieren, fallen wir zurück wie der VfB“, sagt er. So garniert er die frei gehaltene Rede dann doch mit ein paar Anekdoten, die diesmal aber eher auf eigene Kosten gehen. Zum Beispiel über seinen 18-jährigen Sohn, der nur noch dann ZDF schaue, „wenn der Papa verarscht wird, am Freitagabend in der ,Heute-show’“. Ein Kalauer, den man schon häufiger von ihm gehört hat. Der frühere Ministerpräsident liebt solche Bonmots.

Etwas ungehalten wird er, als ihm ein Delegierter unter anderem seine Haltung pro Ceta massiv vorwirft und den CDU-Politiker das „beste Argument für einen früheren Renteneintritt“ nennt. „Ich hätte auch absagen können, um heute Abend Skat zu spielen“, erwidert Oettinger pikiert. „So vergnügungssteuerpflichtig ist das auch nicht.“ Er wolle aber in den Dialog mit Verdi treten. Der Verdacht, er arbeite mit Tricks und sei ein „Undercover-Agent für irgendeine Macht“, sei jedenfalls falsch. Vielmehr sei er immer ein Liberaler gewesen – diejenigen, die ihn kennen, würden dies bestätigen. „Sie kennen mich nicht.“

Haushaltskommissar vom 7. Januar an

Gen Ende wird er gefragt, warum er künftig Haushalts- statt Digitalkommissar werden wolle. „Dieses Angebot kann man nicht ablehnen“, sagt der zur Beförderung anstehende CDU-Mann. Er werde sich nun auf die neue Aufgabe vorbereiten, um im Dezember vom EU-Parlament „gegrillt“ zu werden. Wenn es gut laufe, werde er am 7. Januar das neue Amt übernehmen.

Nachdem Oettinger sich wieder gen Brüssel aufgemacht hat, lobt Verdi-Chef Frank Bsirske im Nachgang, es sei sehr gut gewesen, den Dialog mit ihm zu suchen und dennoch den Protest deutlich zu machen. Und Martin Gross freut sich: Der EU-Kommissar habe „etwas zu sagen“.