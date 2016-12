Günstiges Busticket für Ludwigsburg Höchste Zeit

Von Ludwig Laibacher 20. Dezember 2016 - 20:00 Uhr

Eine günstige Busfahrkarte ist auch eine Maßnahme gegen den täglichen Stau.Foto: dpa

Warum sollte in Ludwigsburg nicht erfolgreich sein, was in Marbach und Herrenberg funktioniert? Die Modelle zeigen, dass das günstige Ticket angenommen wird – und dass sich die Kosten im Rahmen halten.

Ludwigsburg - Da kommt endlich ein längst überfälliger Vorschlag auf den Tisch, und dann ist (fast) alles wie immer: Die Gegner der Idee warnen vor horrenden Kosten – und vergrößern dabei die Zahlen gern ins Bizarre. So auch jetzt beim Vorstoß in Sachen billiges Busticket für Ludwigsburg. Der Baubürgermeister hat Kosten von „ein bis zwei Millionen“ in den Raum gestellt, und Stadtrat Reinhardt Weiss hat sie als Steilvorlage für seine Ablehnung genutzt. Allerdings – und das war diesmal anders – stehen die Freien Wähler mit dieser Haltung alleine da. Alle übrigen Fraktionen sind offen für eine Tarifänderung.

Und noch etwas war anders: Auch der Oberbürgermeister zeigte sich unbeeindruckt von den Zahlen seines Dezernenten. Stattdessen schlüpfte er in die Rolle eines Moderators, der eine Brücke zur Mehrheitsmeinung im Gemeinderat baute – und er sicherte eine Debatte für Anfang des kommenden Jahres zu. Auch wenn im Laufe der Haushaltsberatungen sehr viele Themen auf dieses erste Quartal 2017 verwiesen wurden, es wäre gut, wenn der Diskussion um das Ludwigsburgticket auch bald Taten folgten. Denn in Ludwigsburg wird zwar viel um Parkplätze und offene Straßen gestritten, eine Idee, wie der Autoflut zu begegnen ist, gibt es jedoch nicht. Ein günstiges Busticket wäre zumindest ein Anfang.

Die Beispiele Marbach und Herrenberg zeigen, dass das Modell erfolgreich sein kann – die Zahl der verkauften Bustickets ist deutlich gestiegen – und dass sich die Kosten im Rahmen halten. Warum sollte das in Ludwigsburg nicht auch gelingen?